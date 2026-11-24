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थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मिढ्ढा निवासी अरविंद चौहान शामिल है। वादी श्रीनिवास चौहान ने वर्ष 2023 में मारपीट, धमकी, तोड़फोड़ और अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दूसरा आरोपी शिवपुर निवासी सुरेश मल्लाह है। उसके खिलाफ वर्ष 2009 में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। वहीं, तीसरा आरोपी पटखौली निवासी लालजी यादव है। उसके खिलाफ भी वर्ष 2006 में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायालय से वारंट जारी था। पुलिस टीम ने मंगलवार की सुबह तीनों आरोपियों को उनके घरों से हिरासत में लिया। इसके बाद थाने पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया।

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न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में सुखपुरा पुलिस ने सोमवार को तीन वारंटियों को उनके घरों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया।