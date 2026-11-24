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कमेटी के प्रधान हरजीत सिंह चावला ने बताया कि मुख्य समारोह के दौरान कीर्तनी जत्था गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल करेगा। इसके बाद अरदास होगी और गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिख समाज की ओर से चौक में विशेष सेवा शिविर भी लगाया जाएगा, जहां स्नानार्थियों को लंगर वितरित किया जाएगा।इससे पूर्व, पर्व की तैयारियों के क्रम में निकाली जा रही तीन दिवसीय प्रभातफेरियों का सोमवार को समापन हो गया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में संगत ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रभातफेरी चौक स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जहां कीर्तन और अरदास के साथ इसका समापन हुआ।अंतिम प्रभातफेरी में कमेटी के सदस्य जगजीत सिंह बाबू, सुरजीत सिंह एडवोकेट, इंद्रपाल सिंह सोनू, रणजीत सिंह राजू, बलबीर सिंह चावला, हरजिंदर सिंह राजू, विश्वजीत सिंह, विशाल सिंह और गुरुबक्श सिंह सहित बड़ी संख्या में संगत शामिल रही।