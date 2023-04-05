Ballia News: पशुपतिनाथ से दो किमी पहले आई आपदा, बस पहुंची तो परिजनों ने ली राहत की सांस

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घटना की जानकारी मिलने के बाद अजय सिंह के परिजन चिंतित हो उठे। उनकी पत्नी बबली सिंह ने अजय की जानकारी के लिए संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद परिवार के लोग लगातार उनके सकुशल लौटने की प्रतीक्षा करते रहे और उनकी जानकारी जुटाने में लगे रहे। सोमवार को बस के वापस पहुंचने और अजय सिंह समेत सभी यात्रियों के सुरक्षित घर लौटने की खबर मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली। कई दिनों से चिंता में डूबे परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अजय के सकुशल लौटने के बाद घर में खुशी का माहौल हो गया। सभी 25 यात्रियों के सुरक्षित लौटने से परिजनों ने राहत महसूस की।

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बलिया। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मऊ के आजमगढ़ मोड़ निवासी अजय सिंह भी फंस गए थे। वह 24 जुलाई को मऊ से बस से पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए 25 सदस्यीय दल में शामिल थे। दर्शन के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। पशुपतिनाथ मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही अचानक आपदा आ गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।