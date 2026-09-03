Ballia News: तेज रफ्तार पिकअप ने किराना दुकानदार को रौंदा, मौत

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राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर चिरैया मोड़ और देवराज ब्रह्म मोड़ के बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जलील अहमद को रौंद दिया। हादसे के बाद जलील अहमद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया।स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटनास्थल के आसपास बिल्डिंग मैटेरियल दुकानदारों ने सड़क की पटरी पर बालू, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री रखकर अतिक्रमण कर रखा है। बुधवार को भी सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर बालू उतारा जा रहा था। लोगों के अनुसार, इसी वजह से सड़क पर आवागमन प्रभावित था और सामने से आ रही पिकअप के चपेट में आने से जलील अहमद की जान चली गई।जलील अहमद चकिया गांव में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार वह परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत के बाद पत्नी कमरूनिशा, पुत्र समीम, रमजान और सोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।