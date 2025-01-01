Ballia News: करनई संपर्क मार्ग पर चढ़ा बारिश का पानी, आवागमन दुरूह

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स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। लंबे समय से खराब सड़क और जलभराव की समस्या से लोगों में नाराजगी है। विज्ञापन

क्षेत्रीय नागरिक डा. श्याम नन्दन मिश्र ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने तथा जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मार्ग पर शिक्षण संस्थान होने के कारण समस्या का जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। लंबे समय से खराब सड़क और जलभराव की समस्या से लोगों में नाराजगी है।क्षेत्रीय नागरिक डा. श्याम नन्दन मिश्र ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने तथा जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मार्ग पर शिक्षण संस्थान होने के कारण समस्या का जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है।

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सुखपुरा(बलिया)। बलिया-सिकंदरपुर मुख्य मार्ग से करनई जाने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने के कारण राहगीरों के साथ-साथ इस मार्ग से प्रतिदिन आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को दिक्कत हो रही है। बताया जाता है कि इसी मार्ग पर एक महाविद्यालय समेत करीब आधा दर्जन विद्यालय स्थित हैं। सड़क पर जलभराव के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर सड़क और पानी का अंतर स्पष्ट नहीं होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।