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दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से सुबह सफाई तो कराई जाती है, लेकिन उसके बाद पूरे दिन निकलने वाले कचरे को डालने के लिए कहीं भी कूड़ा पात्र (डस्टबिन) नहीं रखे गए हैं। परिणामस्वरूप लोग जहां-तहां मार्ग पर ही कचरा फेंक रहे हैं और कई दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने का कचरा आगे रास्ते पर बढ़ा दे रहे हैं।

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बलिया। ददरी मेले के मीना बाजार में इन दिनों सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। मेला क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहने से दुकानदारों और मेले में आने वाले दर्शकों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीना बाजार के चारों प्रमुख मार्गों पर दिनभर प्लास्टिक व अन्य कचरा बिखरा रहता है, जिससे होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है।