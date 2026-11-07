Ballia News: सीयर में 20 सचिवों की तैनाती का रास्ता साफ , जल्द मिलेंगे क्लस्टर

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वहीं, दूसरे ब्लॉकों से स्थानांतरित होकर आनंद राव और दुर्गेश कुमार भी सीयर पहुंच गए हैं। हालांकि, फिलहाल इन चारों नए सचिवों को क्लस्टर आवंटित नहीं किए गए हैं।16 सचिवों के भरोसे चल रहा था 20 क्लस्टरों का काम: अब तक सीयर ब्लॉक में महज 16 सचिव तैनात थे। इसके चलते कई सचिवों को एक से अधिक क्लस्टरों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी।इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और प्रशासनिक कामकाज का दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच जिले में आए 57 नए सचिवों की तैनाती के क्रम में सीयर ब्लॉक को भी नए सचिव मिले हैं। चार नए सचिवों के पहुंचने से यहां सचिवों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है।छह सचिवों के कार्यक्षेत्र में भी हुआ बदलाव: इधर, बीडीओ सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने छह सचिवों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इसके तहत मृत्युंजय राय को हल्दीरामपुर, संध्या यादव को भुजैनी, चंद्रमोहन सिंह को शाहपुर टिटिहा और पंकज कुमार गोड़ को चरौवां क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, अमित कुमार आनंद को अखोप और चंदेश्वर कुमार को सोनाडीह क्लस्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।नए सचिवों को क्लस्टर आवंटित होने का इंतजार: बीडीओ सूर्य प्रकाश ने सचिवों की तैनाती और कार्यक्षेत्र में बदलाव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नए सचिवों को क्लस्टर आवंटित किए जाने के बाद सभी 20 क्लस्टरों की जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी। इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।