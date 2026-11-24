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प्रशासनिक समीक्षा और निरीक्षण के दौरान सामने आया कि मुरली छपरा ब्लॉक में जनगणना-2027 के तहत आवंटित गणना ब्लॉकों में स्व-गणना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। अधिकारियों ने इसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रति उदासीनता और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना माना है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित प्रगणकों की ओर से आवंटित कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है और प्रगति भी असंतोषजनक है।जारी नोटिस में चार प्रगणकों के गणना ब्लॉकों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें शशि कुमार यादव का ब्लॉक संख्या 0709, विजय प्रकाश का 0711, अरविंद कुमार का 0708 तथा संजीव कुमार तिवारी के ब्लॉक संख्या 0710 और 0722 शामिल हैं।तहसील प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उनसे पूछा गया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति क्यों न की जाए। साथ ही जनगणना अधिनियम-1948 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने बताया कि नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी बैरिया को भी भेजी गई है।