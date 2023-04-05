Ballia News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को

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जिले में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय चावला ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में अधिकाधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि आमजन को लोक अदालत के आयोजन, उद्देश्य और इसमें वादों के सरल एवं त्वरित निस्तारण की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए तहसील परिसरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बैनर-पोस्टर लगाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उपलब्ध मीडिया माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार कराया जाए। संवाद