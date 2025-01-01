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मिशन शक्ति: 35 महिलाओं को किया गया सम्मानित

Wed, 14 Oct 2026 12:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:06 AM IST
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Mission Shakti: 35 women honoured
कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन श​क्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित करते एमएलसी र
बलिया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति अभियान (फेज-6) के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 35 महिलाओं को सम्मानित कर उनके योगदान को प्रोत्साहित किया गया। सम्मानित होने वालों में महिला पुलिसकर्मियों के अलावा शिक्षिकाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह सखी व बैंक सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला कल्याण विभाग की कर्मचारी शामिल रहीं।
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शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा सहित जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान बांसडीह विधायक केतकी सिंह, विधान परिषद सदस्य पप्पू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश शुक्ला और क्षेत्राधिकारी लाइन मंजरी राव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग की 10 महिला कर्मियों का सम्मान: मिशन शक्ति के तहत सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस विभाग की 10 महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।
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