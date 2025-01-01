Ballia News: 8.74 करोड़ से संवरेगी महर्षि भृगु की तपोभूमि, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा विस्तार

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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का निरंतर विकास किया जा रहा है। महर्षि भृगु आश्रम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। इसके विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री बलिया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महर्षि भृगु कॉरिडोर विकसित करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में आश्रम के पर्यटन विकास के लिए शुरू हुई यह पहल धार्मिक स्थल को भव्य स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।इससे बलिया की धार्मिक पहचान को मजबूती मिलने के साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जिले की पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने का अवसर मिलेगा।10.31 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे बलिया: प्राचीन विरासत और गौरवशाली इतिहास वाला बलिया धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। क्रांतिकारियों की धरती के रूप में भी रही है। वाराणसी से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित बलिया में महर्षि भृगु आश्रम जैसे धार्मिक स्थल पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देते हैं। वर्ष 2025 में जिले में 10.31 लाख से अधिक पर्यटकों के पहुंचने का आंकड़ा इसकी बढ़ती पर्यटन संभावनाओं को दर्शाता है।