Ballia News: फेफना खेल महोत्सव में ज्योति, अयान, दीक्षा और राहुल ने मारी बाजी

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जूनियर बालक वर्ग में अयान खान ने पहला, आरिफ अंसारी ने दूसरा और जिशान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सब जूनियर बालिका वर्ग में दीक्षा प्रथम, आराध्य द्वितीय और अनुष्का तृतीय रहीं। वहीं, सब जूनियर बालक वर्ग में राहुल यादव ने पहला, आदित्य पासवान ने दूसरा और जिगर ने तीसरा स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता के तहत कबड्डी के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। जूनियर बालक वर्ग में किसान इंटर कॉलेज, जगदीशपुर की टीम ने पियरियां को 13-9 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, बालिका वर्ग के फाइनल में सिंहाचावर की टीम ने किसान इंटर कॉलेज को 12-8 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।रस्साकशी के मुकाबले भी रोमांचक रहे। जूनियर बालक वर्ग में रामलाल इंटर कॉलेज, पियरियां की टीम ने सिंघाचावर खुर्द को 2-1 से हराया। जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल में किसान इंटर कॉलेज, जगदीशपुर की टीम ने सत्यम शिवम सुंदरम, बहादुरपुर को पराजित किया।पूर्व पीएम चंद्रशेखर के चित्र पर माल्यार्पण कियाचितबड़ागांव के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री एवं खेल महोत्सव के आयोजक उपेंद्र तिवारी ने अमरजीत सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सच्चिदानंद राय, विनय राय, अनूप राय, मोहम्मद शमशाद, रोहित राजभर, शिवदयाल यादव, सचिन उपाध्याय, अजय यादव, दीपक कुमार सिंह, सरदार वर्मा, सीमा देवी, नूरजहां और पंकज कुमार यादव सहित अन्य ने निभाई। अतिथियों का स्वागत पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला वॉलीबाल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय ने किया।