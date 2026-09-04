Ballia News: खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के बताए घरेलू तरीके
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:35 AM IST
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बलिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय (जेएनसीयू) के गृह विज्ञान विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को ''खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूकता एवं उसकी पहचान'' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कुलपति प्रो. नरेंद्र कुमार शुक्ल के संरक्षण और निदेशक शैक्षणिक डॉ. पुष्पा मिश्रा के मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ। गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉ. सौम्या तिवारी ने कहा कि घरेलू परीक्षणों से मिलावट की प्राथमिक जानकारी मिल सकती है, लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच जरूरी है। कार्यशाला में छात्राओं ने दूध, नमक, चीनी, दाल, घी और मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के सरल घरेलू तरीकों का चरणबद्ध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभाग की शिक्षिकाओं और छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
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