फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Female student killed, Home Guard injured after being hit by a truck

Ballia News: ट्रक की टक्कर से छात्रा की मौत, होमगार्ड घायल

Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Female student killed, Home Guard injured after being hit by a truck
फेफना में हुए सड़क हादसे के बाद मौके पर उप​स्थित लोगों की भीड़। जागरुक पाठक - फोटो : 1
फेफना। रसड़ा-फेफना मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार कक्षा 11 की छात्रा संध्या मौर्य (18) की मौत हो गई। जबकि ड्यूटी पर जा रहा होमगार्ड राज नारायण सिंह (48) घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। एकौनी निवासी रमेश चंद्र मौर्य की बेटी संध्या मौर्य फेफना स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ती थी। सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह साइकिल से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रसड़ा की तरफ से आ रहे ट्रक ने रेलवे क्रॉसिंग के पास उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। इस दौरान ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड राज नारायण सिंह भी ट्रक की चपेट में आकर सड़क पर गिर पड़े।
विज्ञापन

हादसे में संध्या को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने ट्रक को रोक लिया। खुद को घिरता देख चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

बेटी की मौत की खबर सुनकर पहुंचे परिजन शव देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। फेफना थानाध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद फरार चालक की तलाश और घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed