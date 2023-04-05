Ballia News: फाइलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया

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कार्यक्रम में समन्वयक डीओ अभिषेक पांडेय और एसएमसी (पीसीआई) जीशान अली खान ने भारत सरकार की ओर से लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान की जानकारी दी। संवाद

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सिकंदरपुर। पंदह ब्लॉक के बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम में फाइलेरिया जागरूकता, रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएमडीपी कैंप के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फाइलेरिया के संक्रमण, बचाव और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई।