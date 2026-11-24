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कलश यात्रा : सुखपुरा क्षेत्र के आसन गांव में श्रीराम कथा के लिए कलश यात्रा सुबह 9.30 बजे।



बैठक : सहस्त्र चंडी महायज्ञ के लिए तैयारी बैठक हरखू ब्रह्म बाबा स्थान दयाछपरा में सुबह 11 बजे।

बैठक : कर्पूरी ठाकुर सेना के नगरा ब्लॉक के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक प्राचीन दुर्गा मंदिर परिसर में सुबह 11.30 बजे।

भंडारा : हल्दी क्षेत्र के नेमछपरा, राजपुर एकौना गांव में श्रीमद्भागवत कथा के दौरान पूर्णाहुति शाम 4.30 बजे।



कथा : दयाछपरा गांव स्थित शिव मंदिर परिसर चल रहे श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम :