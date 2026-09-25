Ballia News: इंदौली नहर में मिला मधुबन से लापता ई-रिक्शा चालक का शव, हत्या की आशंका

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मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के लिलहवा धर्मपुर निवासी रणजीत 18 सितंबर की शाम सुग्गी चौरी स्थित अंडे की दुकान पर दोस्तों के साथ गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों की सूचना पर मधुबन पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। मधुबन पुलिस ने रणजीत के साथ मौजूद दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रुपये के लेन-देन को लेकर रणजीत को बेल्थरारोड ले जाया गया था। उसकी बाइक मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास थी, जिस पर करीब 22 हजार रुपये खर्च आया था।परिजनों के अनुसार उसे बाइक छुड़ाने की बात कहकर घर से बुलाया गया था। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि इंदौली नहर के पास पहुंचने पर रणजीत अचानक नहर में कूद गया। हालांकि, परिजनों ने इस कहानी पर सवाल उठाते हुए दोस्तों पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद उनकी निशानदेही पर इंदौली नहर में तलाश शुरू कराई गई। मधुबन और उभांव पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी प्रयास के बाद रणजीत का शव बरामद कर लिया गया। तलाश के लिए दो घंटे तक अभियान चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊ भेज दिया। हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है।उभांव थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने बताया कि मामले में मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज है। शव को मधुबन पुलिस ले गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।