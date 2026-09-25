फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Boat sinks in the Ganges on a cattle smuggling route; four people and 12 animals feared swept away.

Ballia News: पशु तस्करी के रूट पर गंगा में डूबी नाव 4 लोग, 12 पशुओं के बहने की आशंका

Fri, 25 Sep 2026 02:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Boat sinks in the Ganges on a cattle smuggling route; four people and 12 animals feared swept away.
फेफना। पशु तस्करी के रूट पर शहर से सटे माल्देपुर गंगाघाट के सामने बुधवार की शाम आंधी-बारिश के बीच पशुओं और मोटरसाइकिलों से लदी नाव गंगा में डूब गई।
विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव पर करीब 12 पशु, तीन मोटरसाइकिल और चार लोग सवार थे। शाम को अचानक तेज आंधी व बारिश से नदी के बीच नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाविक जवाहिर को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। उसने बताया कि चार लोगों और पशुओं को लेकर मैं गंगा उसपार जा रहा था। बीच धारा में आंधी से नाव पलट गई।

घटना के बाद किसी व्यक्ति की ओर से डूबने की शिकायत नहीं किए जाने के कारण पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बृहस्पतिवार की सुबह घाट पर घटना की जानकारी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही, लेकिन नाव पर सवार लोगों और पशुओं का कोई सुराग नहीं मिल सका।
विज्ञापन


पुलिस घटना की जानकारी जुटाने में लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नदी में बहने वाले चारों लोग बिहार निवासी हैं, और पशु तस्कर से जुड़े हैं। इसलिए उनके परिचित पुलिस से संपर्क नहीं कर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्षेत्र से पशुओं की खरीदारी या चोरी कर बिहार व स्थानीय व्यापारी बिहार बक्सर के चौसा मेले में बिक्री के लिए ले जाते हैं। सड़क मार्ग पर चेकिंग व धरपकड़ के डर से नदी का रास्ता सुरक्षित है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर सप्ताह बुधवार व मंगलवार को पशुओं को लेकर तस्कर उसपार नदी के रास्ते जाते हैं।

इस घटना ने गंगा और सरयू के तटवर्ती इलाकों में नावों के जरिये होने वाले पशु और शराब तस्करी के पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार फेफना, नरही, दुबहड़, हल्दी थाना क्षेत्रों के गंगा घाटों से पशुओं को उसपार बिहार ले जाने की जानकारी मिली है।


माल्देपुर, दरामपुर, संगमतट सागरपाली और नरही क्षेत्र के इच्छा के पूरा सहित कई घाटों से दिन में भी पशुओं से लदी नावों के आवागमन की बात कही जाती है।

इस बारे में फेफना थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि उन्हें नाव डूबने की घटना की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर नाव की तलाश कराई जाएगी। पशु तस्करी को लेकर अक्सर चेकिंग की जाती है।













धरपकड़ होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed