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Ballia News: भरत मिलाप लीला का सजीव मंचन, दर्शक भावुक

Tue, 13 Oct 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:58 PM IST
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Bharat Milap Leela enacted live, audience emotional
भीमपुरा क्षेत्र के बरौली गांव में चल रहे रामलीला का मंचन करते कलाकार। जागरुक पाठक
इंदरपुर। नगरा की प्राचीन रामलीला समिति ने मंगलवार रात दुर्गा मंदिर परिसर में भरत मिलाप लीला का भावपूर्ण मंचन किया। भगवान राम के वन गमन के बाद भरत को सच्चाई का पता चला। वे माता कैकेयी को धिक्कारते हुए राम को वापस लाने अयोध्या की प्रजा और गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट पहुंचे। मंदाकिनी तट पर भरत ने राम से अयोध्या लौटने और सिंहासन ग्रहण करने की प्रार्थना की। राम ने पिता दशरथ के वचनों की मर्यादा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में बिताने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों भाइयों के त्याग, प्रेम और कर्तव्य का यह संवाद सुनकर सैकड़ों दर्शकों की आंखें नम हो गईं। राम के मना करने पर भरत उनकी चरण खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटे। इस दृश्य के साथ ही पंडाल भरत-राम की जय के जयकारों से गूंज उठा।
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