Ballia News: ब्यूटी पार्लर संचालिका की मौत, युवक पर जहर पिलाने का आरोप

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मनियर कस्बा में पूनम गुप्ता का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और दोनों के बीच तलाक का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। पति से अलग रहने के दौरान वह पहले नवका ब्रह्म स्थान के पास किराए के मकान में रहती थीं। करीब एक माह पूर्व उन्होंने मनियर के बरतर क्षेत्र में दूसरा किराए का मकान लिया था और कस्बा में ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी।बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर पति बृजेश गुप्ता उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर लेकर पहुंचे। जहर के सेवन की आशंका पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।मौत से पहले पूनम गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वीडियो में वह एक युवक पर अपने आभूषण ले जाने और जहर पिलाने का आरोप लगाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।वर्जनमनियर थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूनम गुप्ता को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।