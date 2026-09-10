Ballia News: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:17 AM IST
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हल्दी। थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने मुड़ाडीह निवासी पर वर्ष 2021 से इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर लगातार शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। अब शादी तय होने के बाद कथित फोटो-वीडियो रिश्तेदार और उसके भाई के व्हाट्सएप पर भेज दिए गए, जिससे उसकी शादी टूट गई। थानाध्यक्ष राजू कुमार राय के अनुसार, युवती ने दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इसके बाद इन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार उसका शोषण करता रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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