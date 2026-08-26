फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Youth arrives at hospital with a snake in a box; chaos ensues.

Bahraich News: डिब्बे में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, मची अफरातफरी

Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Youth arrives at hospital with a snake in a box; chaos ensues.
चिलवरिया में सांप के काटने के बाद मेडिकल कॉलेज में युुवक द्वारा लाया गया सांप।
चित्तौरा। चिलवरिया निवासी एक युवक को बुधवार शाम सांप ने काट लिया। युवक सांप की पहचान नहीं कर सका। ऐसे में वह सांप को एक डिब्बे में बंद कर जिला चिकित्सालय पहुंच गया। चिलवरिया निवासी श्याम वाल्मीकि (35) बुधवार शाम अपने घर में काम कर रहे थे। इसी दौरान घर में रखे सामान के बीच एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे श्याम घबरा गए। वह सांप के जहरीले होने की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सांप को एक डिब्बे में बंद कर लिया और उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंच गए। इससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। चिकित्सकों ने सांप के जहरीले होने की पुष्टि करते हुए श्याम को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed