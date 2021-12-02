Bahraich News: अलग-अलग स्थानों से दो बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

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बहराइच। दरगाह इलाके में सोमवार को अलग-अलग स्थानों से दो बाइक चोरी हो गईं। बशीरगंज उत्तरी निवासी राहुल कुमार डिगिहा तिराहा स्थित शॉपिंग मॉल में काम करते हैं। रविवार सुबह उन्होंने बाइक मॉल की पार्किंग में खड़ी की थी। रात करीब 10:30 बजे लौटे तो बाइक गायब मिली। वहीं, काजीजोत, अकेलवा बाजार निवासी अंकित कुमार ने अग्रसेन चौक के पास शॉपिंग मॉल के सामने बाइक खड़ी की थी। सामान लेकर लौटने पर बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक बाइक ले जाते दिखाई दिए। दोनों पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की पहचान और बाइक बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। (संवाद)