Bahraich News: कुत्ते ने पांच साल के बच्चे पर किया हमला, हालत गंभीर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:08 AM IST
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चित्तौरा। रानीपुर के कारीडीह निवासी पांच वर्षीय बच्चे पर मंगलवार सुबह घर के सामने खेलते समय कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को नोंचकर लहूलुहान कर दिया। हमले में उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर गंभीर जख्म हो गए। परिजन घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
गांव निवासी आदर्श (5) मंगलवार सुबह स्थानीय बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्ते को हमला करते देख अन्य बच्चे डरकर अपने-अपने घरों की ओर भाग गए। आदर्श ने बचाव के लिए चीखना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर परिजन तत्काल बाहर पहुंचे और लाठी-डंडों की मदद से कुत्ते को भगाया। हालांकि तब तक कुत्ता आदर्श को बुरी तरह नोंच चुका था। परिजन उसे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले गए। चिकित्सकों ने उपचार शुरू करते हुए उसे जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया है। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं।
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गांव निवासी आदर्श (5) मंगलवार सुबह स्थानीय बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्ते को हमला करते देख अन्य बच्चे डरकर अपने-अपने घरों की ओर भाग गए। आदर्श ने बचाव के लिए चीखना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर परिजन तत्काल बाहर पहुंचे और लाठी-डंडों की मदद से कुत्ते को भगाया। हालांकि तब तक कुत्ता आदर्श को बुरी तरह नोंच चुका था। परिजन उसे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले गए। चिकित्सकों ने उपचार शुरू करते हुए उसे जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया है। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं।
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