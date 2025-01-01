Bahraich News: सूई-धागे से सुनहरा भविष्य बुनेंगी महिलाएं
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:10 AM IST
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बहराइच। मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार से दर्जी ट्रेड के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का हुनर देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण के लिए चार बैच में कुल 100 महिलाओं का चयन किया गया है। पहले दिन 97 महिलाएं प्रशिक्षण लेने पहुंचीं। केंद्र पर प्रशिक्षण को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
केंद्र के प्राचार्य संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई से जुड़ी जरूरी जानकारियां देने के साथ कपड़े तैयार करने, सिलाई मशीन चलाने तथा कपड़ों की कटिंग को डिजायन के अनुरूप करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को सिलाई के क्षेत्र में दक्ष बनाने पर जोर रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाली प्रतिभागियों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अलावा टूल किट के रूप में सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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केंद्र के प्राचार्य संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई से जुड़ी जरूरी जानकारियां देने के साथ कपड़े तैयार करने, सिलाई मशीन चलाने तथा कपड़ों की कटिंग को डिजायन के अनुरूप करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को सिलाई के क्षेत्र में दक्ष बनाने पर जोर रहेगा।
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उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाली प्रतिभागियों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अलावा टूल किट के रूप में सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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