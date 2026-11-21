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पीड़ित सोनू ने बताया कि शुक्रवार रात खुटेहना बाजार से घर लौटते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके पास रखे 15 हजार रुपये भी छीन लिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे तो हमलावर भाग निकले। इस दौरान उनकी एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गई। घायल सोनू ने कुछ हमलावरों को पहचान लिया।पीड़ित ने बनियाहारी, थाना पयागपुर निवासी अन्नू गुप्ता, संजय गुप्ता और रामजी को नामजद करते हुए सात अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बताया जाता है कि सोनू खुटेहना बाजार में अनाज की आढ़त का कारोबार करते हैं। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्राणघातक हमले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। घटनास्थल से बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर छानबीन की जा रही है। रुपये छीनने के आरोप की भी जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।