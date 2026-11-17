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रिसिया क्षेत्र के जमाल टेपरा गांव निवासी रामकिशोर (18), मुकेश कुमार (23) और रामू (25) सोमवार सुबह एक ही बाइक से निकले थे। रामू के भाई रमेश ने बताया कि तीनों फखरपुर में संचालित साइकिल की दुकान जा रहे थे। गांव के चौपाल सागर के पास बहराइच-नानपारा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही हाईवे चौकी प्रभारी हेमंत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने एंबुलेंस से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सक डॉ. राजेश सोनकर ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। रामू, बाइक सवार मुकेश के मामा बताए जा रहे हैं।तीनों के पास मिले मोबाइल फोन से परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। वहां चीख-पुकार मच गई। तीनों युवक हेलमेट नहीं लगाए थे।अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कर हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।