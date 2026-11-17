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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केडीसी क्रिकेट क्लब की टीम 21 ओवर में 112 रन पर ऑलआउट हो गई। याहया शेख ने 16, अभय कुमार ने 15 और शिवांश गर्ग ने 11 रन बनाए। केडीसी अकादमी की ओर से आरेज खुर्शीद और उत्सव सिंह ने चार-चार विकेट लिए।113 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केडीसी क्रिकेट अकादमी की टीम ने 24वें ओवर में चार विकेट खोकर 115 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। कप्तान रुद्रांश शुक्ला ने नाबाद 46 रन बनाए, जबकि आरेज खुर्शीद ने 11 रन का योगदान दिया।केडीसी क्रिकेट क्लब की ओर से रितेश यादव और अभय कुमार ने दो-दो विकेट हासिल किए। शानदार गेंदबाजी के लिए उत्सव सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैत्री मैच से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।