Bahraich News: सड़कों की मरम्मत के लिए 10 नवंबर तक विशेष अभियान

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जल निगम की ओर से प्रदेशव्यापी सड़क पुनर्स्थापना अभियान एक अक्तूबर से शुरू किया गया है। जिसके तहत अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा न हो।टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं शिकायतयदि किसी गांव में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, तो ग्रामीण टोल फ्री नंबर 1800-121-2164 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जल समाधान ऐप और आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से भी समस्या दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।जलसारथी ऐप पर फोटो-वीडियो कर सकेंगे अपलोडविभाग ने जलसारथी ऐप पर भी सड़क पुनर्स्थापना से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षतिग्रस्त सड़क की मौके से फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों तक सूचना पहुंचने और त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी।शिकायत मिलने पर कराई जाएगी मरम्मतजल निगम के अधिशासी अभियंता सूरज वर्मा ने बताया कि खोदी गई सड़कों को जल्द दुरुस्त कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जिन स्थानों पर सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, उसकी सूचना विभाग को दें ताकि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अविलंब सड़क दुरुस्त कराई जा सके।