फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Shortage of beds at the CHC; patient administered IV drip while lying on a bench.

Bahraich News: सीएचसी में बेड की कमी, मरीज को बेंच पर लिटाकर चढ़ाई ड्रिप

Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Shortage of beds at the CHC; patient administered IV drip while lying on a bench.
 सीएचसी शिवपुर में बेड के अभाव में बेंच पर लेटे मरीज को लगी ड्रिप। 
खैरीघाट। बारिश के बाद मौसम में बदलाव से लोगों की सेहत पर असर दिख रहा है। बुखार, खांसी और दस्त के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को सीएचसी शिवपुर की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। अस्पताल में केवल तीन बिस्तर होने के कारण कई मरीजों को परेशानी हुई। कुछ मरीजों को फर्श पर बैठकर इलाज का इंतजार करना पड़ा। बेंच पर लिटाकर एक रोगी को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी।
विज्ञापन

भयापुरवा निवासी विवेक, ललई पुरवा निवासी बगैचा और शुक्लन पुरवा निवासी हिमांशु तेज बुखार से पीड़ित थे। चिकित्सक डॉ. विकास सिंह ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रतिदिन करीब 300 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज बुखार, खांसी और दस्त की शिकायत वाले हैं। डॉ. विकास सिंह ने बताया कि अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है।
विज्ञापन

मरीजों की नियमित जांच के बाद चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बिस्तर और अन्य संसाधनों की कमी स्वीकार की। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed