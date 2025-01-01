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कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। पिछले 10 दिनों में कतर्नियाघाट रेंज में तेंदुए के हमले की सर्वाधिक चार घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा नानपारा रेंज के गड़रियन पुरवा, सुजौली रेंज के ईदगाहपुरवा, चकिया रेंज के उचवा बालापुर और मुर्तिहा रेंज के लोनियनपुरवा में भी हमले हुए हैं।इन गांवों के आसपास गन्ने की ऊंची और घनी फसल है, जहां वन्यजीवों को छिपने और आराम करने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। खेतों में अचानक तेंदुए के सामने आने से लोग हमलों का शिकार हो रहे हैं।वन्यजीव विशेषज्ञ एवं पूर्व वनाधिकारी एके गौतम के मुताबिक, गन्ने के खेत बाघ और तेंदुओं के लिए जंगल की तरह सुरक्षित ठिकाने का काम करते हैं। घनी फसल में उन्हें छिपने और रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है।कटाई शुरू होने पर यह आड़ खत्म होने लगती है, जिससे वन्यजीव दूसरे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकलते हैं। इस दौरान उनके आबादी के करीब पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने जंगल से सटे गांवों में गन्ने की कटाई के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई।हमलों वाले इलाकों में निगरानी, पिंजरे लगाएलगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। फील्ड डायरेक्टर एच. राजा मोहन ने बताया कि हमले वाले स्थानों पर टीमें लगाई गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए हैं। थर्मोसेंसर कैमरों की मदद से वन्यजीवों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।