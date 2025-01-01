Bahraich News: रेस्क्यू करने पहुंची टीम पर लंगूर ने किया हमला, वनकर्मी घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:06 AM IST
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रिसिया। नगर में पिछले करीब एक पखवारे से उत्पात मचा रहे लंगूर ने उसे सोमवार को पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इससे वनकर्मी असगर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमला करने के बाद लंगूर दीवार पर चढ़कर भाग निकला। नगरवासियों राजेश, सतीश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल और प्रखर लाट ने बताया कि लंगूर कई दिनों से लोगों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। सोमवार को चंद्रशेखर आजाद बालिका इंटर कॉलेज मार्ग पर भी उसने राहगीरों को दौड़ाया। इससे स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं में भी दहशत बनी रही। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लंगूर को पकड़ने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टीम की ओर से गोला दागे जाने के बाद लंगूर ने वनकर्मी पर हमला कर दिया। इसके बाद वह भाग निकला।
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