Bahraich News: डीसीएम की टक्कर से लखीमपुर के युवक की मौत, एक अन्य घायल

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लखीमपुर जिले के धौरहरा तहसील क्षेत्र के एकघरा गुलहरिया निवासी किशन (25) अपने साथी धर्मेंद्र (20) के साथ बाइक से नानपारा स्थित पशु बाजार में बकरियां खरीदने आए थे। दोनों सुबह करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक ढाबे के पास सामने से सब्जी लादकर आ रहे डीसीएम ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी मोतीपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल किशन को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी मोतीपुर ब्रह्मा गोंड ने बताया कि डीसीएम कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है और घटना की जांच जारी है।