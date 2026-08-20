Bahraich News: लखैया जदीद ग्राम पंचायत के प्रशासक पर हमला, चार नामजद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
रिसिया। लखैया जदीद ग्राम पंचायत के प्रशासक पर बुधवार शाम कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में प्रशासक के हाथ-पैर में चोटें आई हैं। पीड़ित प्रशासक ने गांव के ही चार लोगों को नामजद करते हुए थाने में की तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी रामनिवास ने बताया कि वह ग्राम पंचायत में प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुछ लोगों से उनकी पुरानी चुनावी व अन्य मामलों को लेकर रंजिश चल रही है। इसी मामले को लेकर बुधवार शाम वह जब घरेलू कार्य से घर से निकले थे तभी रास्ते में पहले से मौजूद विपक्षियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमले में घायल प्रशासक ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी करुणाकर पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन