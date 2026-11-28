Bahraich News: रिसिया में रोजगार मेला एक दिसंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 28 Nov 2026 11:58 PM IST
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बहराइच। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से एक दिसंबर को सुबह 10:30 बजे रिसिया स्थित गायत्री विद्यापीठ पीजी कॉलेज में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, विप्रो, एलआईसी, टाटा समेत 20 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर मेले में शामिल हो सकते हैं।
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