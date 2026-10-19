Bahraich News: शहर में दो दिन भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

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पुलिस क्षेत्राधिकारी राज सिंह के अनुसार, रामगांव मोड़ से झिंगहाघाट, कैलाश होटल तिराहे से छावनी चौराहे और गोलवाघाट मोड़ से केडीसी तिराहा व पानी टंकी चौराहे की ओर भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। रंजीतपुर बैरियर से चर्च तिराहा व पानी टंकी चौराहा, दोनक्का तिराहे से शिवनगर तिराहा व जेल रोड और बरुआघाट मोड़ से तिकोनीबाग चौराहा व आरटीओ कार्यालय की ओर भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।इसके अलावा तिकोनीबाग चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड व झिंगहाघाट, पानी टंकी और पुलिस लाइन तिराहे से अस्पताल चौराहे तथा शिवनगर तिराहे से डिगिहा तिराहे की ओर भारी व व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे। यातायात इंस्पेक्टर राम प्रकाश यादव ने वाहन चालकों से डायवर्जन का पालन कर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।