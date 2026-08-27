Bahraich News: युवक की हत्या में चार गिरफ्तार, बाल अपचारी भी पकड़ा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:53 PM IST
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बहराइच। ग्राम रेड़ालाल में रास्ते के पुराने विवाद में युवक की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठी भी बरामद की है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
ग्राम रेड़ालाल में मंगलवार रात रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर नंद कुमार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। बीचबचाव करने पहुंची उनकी पत्नी मीरा देवी को भी आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया था। गंभीर चोट लगने से नंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मीरा देवी की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।
देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने बताया कि काजी हाउस पुरवा मोड़ के पास से आरोपी विश्राम को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद हुई। विश्राम से मिली जानकारी के आधार पर रसूलपुर मोड़ पुलिया के पास से मंजीत, रामकुमार और भदई को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बाल अपचारी के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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ग्राम रेड़ालाल में मंगलवार रात रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर नंद कुमार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। बीचबचाव करने पहुंची उनकी पत्नी मीरा देवी को भी आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया था। गंभीर चोट लगने से नंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मीरा देवी की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।
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देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने बताया कि काजी हाउस पुरवा मोड़ के पास से आरोपी विश्राम को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद हुई। विश्राम से मिली जानकारी के आधार पर रसूलपुर मोड़ पुलिया के पास से मंजीत, रामकुमार और भदई को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बाल अपचारी के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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