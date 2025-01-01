Bahraich News: ग्रासलैंड में दिखे गजराज, राहगीर रोमांचित

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बिछिया। कतर्नियाघाट के ग्रासलैंड में बुधवार को एक हाथी विचरण करता दिखा। सड़क से गुजर रहे रहे खुले मैदान में गजराज को देखकर रोमांचित हो उठे। लोगों ने सुरक्षित दूरी से हाथी का वीडियो बनाना शुरू किया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गेरुआ नदी पार कर कतर्नियाघाट जा रहे राहगीरों ने हाथी को ग्रासलैंड में देखा था। जंगल से निकलकर हाथी काफी देर तक घास के मैदान में घूमता रहा। रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि कतर्नियाघाट के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी आम है। उन्होंने वन्यजीवों के नजदीक जाने या उनका पीछा करने से बचने की सलाह दी।