Bahraich News: कुत्ते के हमले में बुजुर्ग घायल

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बहराइच। मोगलहा निवासी मो. जहीर खान पर बृहस्पतिवार सुबह कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के नोंचने से उनके हाथ-पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में जख्म हो गए। चीखपुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने लाठी-डंडों की मदद से कुत्ते को भगाया। इसके बाद घायल बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार, मो. जहीर खान सुबह पैदल कहीं जा रहे थे। घर से कुछ दूर पहुंचते ही कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह सड़क पर गिर गए और कुत्ते ने उन्हें नोंच डाला। परिजनों के पहुंचने तक उनके शरीर पर कई जख्म हो चुके थे।