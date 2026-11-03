Bahraich News: साइकिल के हैंडल में गर्दन फंसी, मासूम की मौत

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गांव निवासी लक्ष्य (6) मंगलवार शाम करीब पांच बजे अन्य बच्चों के साथ गांव के बाहर साइकिल चला रहा था। उसी दौरान संतुलन बिगड़ने से साइकिल पलट गई और उसकी गर्दन हैंडल में फंस गई। इससे गर्दन की नस दब गई। बालक की हालत बिगड़ने पर आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी।परिजन उसे तत्काल सीएचसी मुस्तफाबाद ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।