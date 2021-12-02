Bahraich News: रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

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रिसिया-मटेरा के बीच रेलवे ट्रैक संख्या 75/17 पर मंगलवार देर रात लोगों ने शव पड़ा देखा। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बलभद्रपुर के मजरा धोबीघाट निवासी कृष्ण कुमार (19) के रूप में हुई।घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की आशंका जताई, जबकि परिजनों ने हत्या कर शव ट्रैक पर फेंके जाने की बात कही। हालांकि, मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।