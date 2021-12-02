फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Body of a young man found on railway tracks

Bahraich News: रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Body of a young man found on railway tracks
रिसिया। रिसिया-मटेरा के बीच मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। परिजनों ने हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन


रिसिया-मटेरा के बीच रेलवे ट्रैक संख्या 75/17 पर मंगलवार देर रात लोगों ने शव पड़ा देखा। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बलभद्रपुर के मजरा धोबीघाट निवासी कृष्ण कुमार (19) के रूप में हुई।
विज्ञापन


घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की आशंका जताई, जबकि परिजनों ने हत्या कर शव ट्रैक पर फेंके जाने की बात कही। हालांकि, मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed