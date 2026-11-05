Bahraich News: एचटी लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलसा

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घटना के समय मनोज अपने मकान के आगे टीनशेड पर चढ़कर काम कर रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीनशेड के ऊपर से गुजर रही लाइन को लेकर कई बार ऑनलाइन शिकायत की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वहीं, एसडीओ आरके मौर्य ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के नीचे अस्थायी मकान बनाकर रहने वालों को करीब एक वर्ष पहले नोटिस दिया गया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

घटना के समय मनोज अपने मकान के आगे टीनशेड पर चढ़कर काम कर रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीनशेड के ऊपर से गुजर रही लाइन को लेकर कई बार ऑनलाइन शिकायत की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वहीं, एसडीओ आरके मौर्य ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के नीचे अस्थायी मकान बनाकर रहने वालों को करीब एक वर्ष पहले नोटिस दिया गया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिसिया। रविदास नगर में नरसिंहडीहा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास बृहस्पतिवार दोपहर एचटी लाइन की चपेट में आने से आटा चक्की संचालक मनोज गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे सीएचसी रिसिया पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।