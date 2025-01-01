Bahraich News: सड़क पर टहलता दिखा बाघ
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 24 Nov 2026 12:06 AM IST
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बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में रविवार शाम गिरजापुरी-कैलाशपुरी मार्ग से अधिशासी अभियंता हर्ष कुमार अपनी कार से गुजर रहे थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर बाघ सड़क पर आ गया। बाघ को सामने देखकर उन्होंने तत्काल गाड़ी रोक दी और उसके हटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक सड़क पर चहलकदमी करने के बाद बाघ जंगल में ओझल हो गया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। सड़क पर बेखौफ टहलते बाघ का यह नजारा उनके कैमरे में कैद हो गया।
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