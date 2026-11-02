Bahraich News: फार्म हाउस से कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ

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चकिया रेंज की पड़रिया ग्रामसभा स्थित फार्म हाउस में रविवार रात के समय कुत्ता सो रहा था। उसी दौरान तेंदुआ वहां पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फार्म हाउस मालिक होशियार सिंह ने बताया कि वह रसोई में दूध गर्म कर रहे थे। कुछ देर बाद बाहर निकले तो तेंदुआ कुत्ते को ले जा चुका था।घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। चकिया रेंजर वीके मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने ग्रामीणों और फार्म हाउस संचालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है।