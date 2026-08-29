Baghpat News: यातायात व्यवस्था धड़ाम, डग्गामार वाहनों में लटककर किया सफर

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दावे किए थे कि बड़ौत से शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ आदि रूटों पर बसों की संख्या के अलावा फेरे भी बढ़ाए गए हैं। इससे रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। शुक्रवार की सुबह जैसे ही बा स्टैंडों पर यात्री पहुंचने शुरू हुए तो मिनटों में बसें भरनी शुरू हो गई। एक के बाद एक बस रवाना होने के बाद यात्रियों को स्टैंडों पर बसें नहीं मिलीं।नगर की बावली चुंगी बस स्टैंड पर अमन, संदीप, कविता व राखी आदि का कहना था कि स्टैंड पर बसें नहीं मिल पाईं, जिनके इंतजार में यहां पर घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मजबूर होकर डग्गामार वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें भी जगह नहीं मिल रही है और लटककर सफर करना पड़ रहा है। इसके अलावा बागपत में राष्ट्र वंदना चौक, मेरठ स्टैंड, बड़ौत में छपरौली चुंगी, दिल्ली बस स्टैंड चौराहा, बिजरौल रोड स्थित लोहड्डा पुलिया पर यात्रियों को बसों का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इस तरह बहनों को परेशानी झेलनी पड़ी।ट्रेनों में भी सीट के लिए रही मारामारीअग्रवाल मंडी टटीरी। रक्षाबंधन पर्व पर बसों के अलावा ट्रेनों में भी सीट के लिए यात्रियों में मारामारी रही। सीट नहीं मिलने के कारण काफी यात्रियों को खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेशन पर काफी संख्या में यात्री ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। जबकि रेलवे ने पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए चार स्पेशल ट्रेन चलाई। बागपत रोड रेलवे स्टेशन अधीक्षक सतीश शर्मा ने बताया कि 004408 शामली से शाहदरा जाने के लिए बागपत रोड रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:30 बजे आई, जबकि 004407 शाहदरा से शामली जाने के लिए शाम को 7:15 बजे बागपत रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दोनों ट्रेनों में काफी भीड़ रही।डग्गामार वाहन व ई-रिक्शा चालकों ने खूब वसूला मनमाना किरायाबसों की कमी के कारण डग्गामार वाहन चालकों ने लोगों से मनमाना किराया वसूला क्योंकि समय पर गंतव्य तक पहुंचना लोगों की मजबूरी थी और इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वहीं रोहित, मंजू, सनोज आदि का कहना था कि जिन रूटों पर बसें नहीं चलती वहां पर ई-रिक्शा चालकों ने दोगुना से अधिक किराया वसूला। मनमाना किराया वसूलकर खूब चांदी काटी।मैं खेकड़ा जा रही थी। जब बागपत राष्ट्र वंदना चौक पर पहुंची तो वहां बस नहीं मिली और बस के लिए डेढ़ घंटे का इंतजार करना पड़ा। भाई के घर दोपहर 12 बजे तक पहुंची।-अंजू, अमीनगर सरायभाई के घर दिल्ली जाना था। एक घंटे तक बागपत में बस का इंतजार करना पड़ा और जब बस नहीं आई तो कार बुक करने के बाद दिल्ली जाना पड़ा, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ी।-वैशाली, पुराना कस्बा बागपतबुढ़ाना जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बावली चुंगी स्थित बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां एक भी बस नहीं थी। इसके बाद वहां करीब आधा घंटे तक बस का इंतजार नहीं किया, मगर बस नहीं आई।-मोहितमुझे बड़ौत से छपरौली जाना था, मगर छपरौली चुंगी पर काफी इंतजार करने के बाद बस नहीं मिली। इसके बाद डग्गामार वाहन में दोगुना किराया देकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।-राकेश कुमारवर्जनरक्षाबंधन पर्व पर लगभग सभी रूटों पर बसों की संख्या व फेरे बढ़ाए गए थे ताकि यात्रियों को परेशानी न हो सके। यात्रियों की भीड़ काफी हो गई थी, इसलिए कुछ रूटों पर यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। -प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी