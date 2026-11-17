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मौसम में ठंडक के साथ ही हवा में नमी बढ़ने समेत अन्य कारणों से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यहां पिछले 20 दिन से एक्यूआई ढाई सौ से तीन सौ के बीच चल रहा है। इस प्रदूषण को देखते हुए ही ग्रेप तीन की पाबंदिया लागू की गई हैं। उन उद्योगों को बंद कराया जा रहा है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं।इनमें तेल की फैक्टरियां भी शामिल हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन अतुल कुमार ने बताया कि प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों को बंद किया गया है। क्योंकि इस समय प्रदूषण से परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही है।आंखों में जलन, गला खराब व सांस की समस्या हो रहीडिप्टी सीएमओ डॉ. विभाष राजपूत ने बताया कि प्रदूषण में आंखों में जलन की शिकायत सबसे ज्यादा हो रही है। आंखों को दिन में कई बार पानी से धोते रहना चाहिए, जिससे आंखों में परेशानी न हो। इसके अलावा गले में प्रदूषण के कारण परेशानी हो रही है। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं सांस की समस्या भी काफी लोगों को हो रही है, जिनको प्रदूषण में बचाव करना चाहिए।