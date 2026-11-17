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विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है और रालोद-भाजपा के नेता सीट बंटवारे के कारण असमंजस में फंसे हुए हैं। किसके पास कौनसी सीट जाएगी, जब तक यह तय नहीं हो जाता है, तब तक नेता खुलकर मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के नेताओं का इंतजार खत्म होने वाला है।रालोद-भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर अगले सप्ताह बातचीत शुरू हो जाएगी। यह तीन दौर की बातचीत दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सीटों की घोषणा होगी कि रालोद के प्रत्याशी किस-किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रालोद जिलाध्यक्ष डॉ. सुभाष गुर्जर का कहना है कि शीर्ष स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और जल्द ही सबकुछ सभी के सामने होगा।बड़ौत व बागपत पर अभी पेंच फंसालोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में अभी रालोद के दो और भाजपा के तीन विधायक हैं। इनमें छपरौली से रालोद के डॉ. अजय कुमार और सिवालखास से गुलाम मोहम्मद ने जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा के बड़ौत से केपी मलिक, बागपत से योगेश धामा और मोदीनगर से मंजू सिवाच ने जीत दर्ज की। यह तय माना जा रहा है कि रालोद के पास छपरौली, सिवालखास रहेगी तो भाजपा के पास मोदीनगर सीट रहेगी। बड़ौत व बागपत पर अभी पेंच फंसा है और इसको लेकर फैसला होना बाकी है।सपा गठबंधन में रालोद के पास रही थी पांचों सीटेंवर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा-रालोद का गठबंधन था। तब बागपत लोकसभा क्षेत्र की सभी पांचों विधानसभा सीटों बागपत, बड़ौत, छपरौली, सिवालखास, मोदीनगर पर रालोद के प्रत्याशी उतरे थे। हालांकि इनमें सिवालखास सीट पर सपा के गुलाम मोहम्मद को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था। गठबंधन टूटने पर वह रालोद के पास ही रहे। संवाद