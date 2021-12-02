Baghpat News: हिंडन चौकी पर तैनात होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत

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पांची गांव निवासी होमगार्ड योगेंद्र बुधवार की सुबह हिंडन चौकी पर तैनात थे। तभी उनकी हालत बिगड़ गई। उनसे मिलने आए साथी प्रमोद उन्हें लेकर बालैनी के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया।बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। होमगार्ड योगेंद्र अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके परिवार में दो बच्चे है। इस मामले में सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि हार्ट अटैक से होमगार्ड की मौत हुई है।