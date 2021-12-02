Baghpat News: हिंडन चौकी पर तैनात होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:27 AM IST
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बालैनी। हिंडन पुलिस चौकी पर तैनात होमगार्ड योगेंद्र (42) निवासी पांची की हार्ट अटैक आ गया। साथी उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई।
पांची गांव निवासी होमगार्ड योगेंद्र बुधवार की सुबह हिंडन चौकी पर तैनात थे। तभी उनकी हालत बिगड़ गई। उनसे मिलने आए साथी प्रमोद उन्हें लेकर बालैनी के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया।
बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। होमगार्ड योगेंद्र अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके परिवार में दो बच्चे है। इस मामले में सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि हार्ट अटैक से होमगार्ड की मौत हुई है।
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पांची गांव निवासी होमगार्ड योगेंद्र बुधवार की सुबह हिंडन चौकी पर तैनात थे। तभी उनकी हालत बिगड़ गई। उनसे मिलने आए साथी प्रमोद उन्हें लेकर बालैनी के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया।
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बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। होमगार्ड योगेंद्र अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके परिवार में दो बच्चे है। इस मामले में सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि हार्ट अटैक से होमगार्ड की मौत हुई है।
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