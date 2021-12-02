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धनौरा सिल्वरनगर के बिरेंद्र कश्यप और तेजपाल उर्फ तेजा कश्यप बाहड़ी नंगला गांव में अपने कोल्हू चलाते हैं। बिरेंद्र ने बृहस्पतिवार की शाम उसके कोल्हू में 360 रुपये क्विंटल के भाव से गन्ना खरीदने का एलान कराया। बिरेंद्र का आरोप है कि शुक्रवार की सुबह पुट्ठी गांव के किसान अनिल अपना गन्ना डालकर आ रहे थे। रास्ते में मिले तेजपाल ने गन्ने के भाव और भुगतान नहीं मिलने की टिप्पणी कर दी। किसान ने कोल्हू पर आकर ये बातें बताईं।गलत टिप्पणी का विरोध करने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। उनमें लाठी-डंडे और गुड़ बनाने के धारदार औजार चल गए। इसमें एक पक्ष से बिरेंद्र, सतेंद्र, पदम और दूसरे पक्ष से तेजपाल, रूपक, जितेंद्र, और बिजेंद्र घायल हो गए। किसानों ने बीच-बचाव कराकर पुलिस को सूचना दी। तेजपाल ने बिरेंद्र पक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।