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क्षेत्र के एक गांव की एक युवती ने बताया कि वह बृहस्पतिवार शाम अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। रास्ते में गांव का ही अरुण उसका पीछा करते हुए गंदे इशारे कर मोबाइल नंबर मांगने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसके साथ गाली-गलौज कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घर आकर परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया।इसके अलावा दूसरे गांव के शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव का ही सावेज उसकी बेटी का पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उसके परिजनों से शिकायत करने पर फिर से गाली-गलौज की। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर उधम सिंह तालान का कहना है कि एक मामले में अरुण, दूसरे में सावेज और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की गई है।